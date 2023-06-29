Rusya: 'İki Ukraynalı general öldü'

Yayınlanma: 29.06.2023 - 17:24

Güncelleme: 29.06.2023 - 17:25

Rusya Savunma Bakanlığı, salı günü Rus ordusunun, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kramatorsk şehrine düzenlediği yüksek hassasiyetli saldırıda, 2 Ukraynalı generalin öldürüldüğünü duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin, Rusya-Ukrayna savaşındaki faaliyetlerine ilişkin, başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun füze ve topçu birliklerinin, son bir günde Ukrayna askerlerinin mevzilerine ve teçhizatına saldırılar düzenlediğini aktaran Konaşenkov, "Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Vyemka köyü yakınlarında, Ukrayna ordusuna ait bir mühimmat deposu imha edildi. Harkov bölgesindeki Vasyltsovka ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Pesçanoye yerleşim birimleri yakınlarında ABD yapımı 2 AN/TPQ-50 karşı batarya radar istasyonu vuruldu." dedi.

Konaşenkov, "27 Haziran'da Donetsk Halk Cumhuriyeti Kramatorsk şehrindeki Ukrayna silahlı kuvvetlerinin 56. Motorize Piyade Tugayının geçici konuşlanma noktasına yapılan yüksek hassasiyetli saldırı sonucunda, kurmay toplantısına katılan 2 general, 50'ye yakın subay ve 20 civarında yabancı paralı asker ve askeri danışman öldürüldü." iddiasında bulundu.

Rus savunma sistemlerince HIMARS çok namlulu roketatar füzesinin engellendiğini belirten Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 444 uçak, 240 helikopter, 4 bin 823 insansız hava aracı, 426 hava savunma füze sistemi, 10 bin 402 tank ve zırhlı araç, 1133 çok namlulu roketatar, 5 bin 269 obüs ve havan topu, 11 bin 276 özel askeri araç yok edildi." ifadesini kullandı.