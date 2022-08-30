Kırmızı bültenle aranıyordu: Thodex’in kurucusu Fatih Özer yakalandı

30 Ağustos 2022 Salı, 11:29

Arnavutluk polisi, kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Kırmızı bültenle aranan Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer Arnavutluk’ta Vlora’da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlar ile teyit edildiğini iletti" denildi.

Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi için işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye’nin en büyük kripto para borsalarından Thodex'e yönelik soruşturmada aralarında Faruk Fatih Özer'in de bulunduğu 21 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı. Firari Faruk Fatih Özer için 3 suçtan 40 bin 564 yıla kadar hapis istendi.

Kripto para borsası Thodex'e yönelik soruşturmada aralarında Faruk Fatih Özer'in de bulunduğu 21 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Firari Faruk Fatih Özer için 3 suçtan 40 bin 564 yıla kadar hapis istendi.

Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur ettiği iddia edilen şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 3 ayrı suçtan ayrı ayrı 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. 2027 kişinin 'şikayetçi' sıfatıyla yer aldığı iddianamede, 356 milyon lira zarar oluştuğu kaydedildi.