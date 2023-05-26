ABD'li Ford Motor Co Tesla ile anlaştı

Yayınlanma: 26.05.2023 - 11:56

Güncelleme: 26.05.2023 - 11:56

ABD'li Ford Motor Co, elektrikli araç sahiplerinin, Tesla'nın "supercharger" diye adlandırılan Kuzey Amerika'daki 12,000'den fazla şarj istasyonuna 2024 başından itibaren erişebilmesi için Tesla ile anlaştı.

Bu anlaşmayla beraber Ford, elektrikli araç üreticisi Tesla'nın patentli şarj tasarımını benimseyen ilk büyük otomotiv üreticisi olurken ABD'deki en geniş yüksek hızlı şarj istasyonları ağına erişim elde etti.

Analistler, elektrikli araçların kabul görmesinden bu zamana kadar ki en büyük sıkıntılardan birinin şarj istasyonlarına olan erişim olduğunu söylüyordu.

Tesla, kasım ayında patentli şarj istasyonu tasarımını diğer otomotiv üreticileri ve şarj ağı işletmelerine açacağını açıklamıştı.