ABD'li diplomat Henry Kissinger'dan sürpriz Çin ziyareti

Yayınlanma: 20.07.2023 - 17:47

Güncelleme: 20.07.2023 - 17:47

ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Çin'in başkenti Pekin’e gerçekleştirdiği ziyarette ülkenin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Görüşmede Çin halkının dostluğa önem verdiğini belirten Şi, “Ne eski dostlarımızı ne de Çin-ABD ilişkilerinin ve iki halk arasındaki dostluğun geliştirilmesine yaptığınız tarihi katkıları asla unutmayız" dedi.

Kissinger'ın mayıs ayında 100’üncü yaşına girdiğini ve uzun yıllar içinde Çin'e 100'den fazla ziyaret gerçekleştirdiğini ifade eden Şi, 52 yıl önce Çin ve ABD çok önemli bir dönüm noktasındayken Devlet Başkanı Mao Zedong, Başbakan Zhou Enlai, ABD Başkan Richard Nixon ve Dr. Kissinger'ın olağanüstü stratejik vizyonlarıyla doğru kararı vererek iki ülke arasında normalleşme sürecini başlattığını söyledi. Şi, kararın iki ülkeye fayda sağladığını ve dünyayı değiştirdiğini belirtti.



"ÇİN VE ABD BİR KEZ DAHA YOL AYRIMINDA"

Dünyanın bir asırdır görülmemiş çok önemli dönüşümlerden geçtiğini ve uluslararası alanda büyük değişimler yaşandığını vurgulayan Şi, "Çin ve ABD bir kez daha yol ayrımına geldi. İki tarafın da buradan nereye gidileceğine karar vermesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Çin’in ABD ile ilişkilerini istikrarlı bir şekilde ilerletmesi için doğru yolu bulmaya hazır olduğunu kaydeden Şi, bunun hem her iki tarafa ve hem de dünyaya fayda sağlayacağını belirtti. Şi Cinping, Kissinger ve ABD'li diğer ileri görüşlü kişilerin Çin-ABD ilişkilerinin yeniden tesis edilmesi için yapıcı bir rol oynamaya devam etmesini umduğunu dile getirdi.

"DÜNYA BARIŞI İÇİN ÖNEMLİ"

ABD’li diplomat Kissinger ise ABD-Çin arasındaki ilişkilerin dünyada barış ve refahın sağlanması için gerekli olduğunu vurguladı. Mevcut koşullar altında Şanghay Bildirisi'nde yer alan ilkelerin uygulanması gerektiğini belirten Kissinger, tek Çin ilkesine saygı duyulmasının önemine dikkat çekti. Kissinger, ABD ve Çin halkları arasındaki uzlaşmayı sağlamak için çaba göstermeye devam edeceğine yönelik taahhüdünü yineledi.

Henry Kissinger, Çin’e gerçekleştirdiği ziyarette ayrıca Çinli üst düzey diplomat Wang Yi ve Savunma Bakanı Li Shangfu ile de bir araya geldi.

Henry Kissinger, 1970'lerde Richard Nixon ve Gerald Ford dönemlerinde dışişleri bakanı ve ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yaptığı sırada Washington ile Pekin arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesinde kilit bir rol oynamıştı.

