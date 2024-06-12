Kitap yasakları hakkındaki kitap yasaklandı

Yayınlanma: 12.06.2024 - 13:17

Güncelleme: 12.06.2024 - 13:17

ABD’de Florida eyaletinde Indian River ilçesinde, Alan Gratz'ın yazdığı Ban This Book (Bu Kitabı Yasakla) adlı çocuk kitabı bir öğrenci velisinin itirazı sonucunda okul yönetimi tarafından yasaklandı.

Gratz'ın 2017 yılında çıkan kitabı, bir dördüncü sınıf öğrencisinin ebeveynlerinin en sevdiği kitapla kurduğu ilişkiyi konu alıyor. Kütüphanecinin, çocuğa kitabı alamayacağını, çünkü bir sınıf arkadaşının velisinin kitabı uygunsuz bulması üzerine kitabın yasaklandığını söyler. Bunun üzerine, çocuk gizli bir yasaklı kitaplar kütüphanesi kurmaya karar verir.

Yazarın kitap hakkındaki açıklamasına göre bu hikaye, ”Kitap yasakları, sansür ve insanların ne okuyabileceğine kimin karar verme hakkı olduğuna dair bir anlatı” içeriyor.

'YASAKLANAN DİĞER KİTAPLARDAN BAHSETTİĞİ İÇİN'

Jennifer Pippin isimli bir velinin itirazı üzerine Indian River okul yönetim kurulu, 3’e 2 oyla Gantz’ın kitabının raflardan kaldırılmasına karar verdi. Oylama, bölgenin kitap inceleme komitesinin kitabın yasağının kaldırılmasına karar vermesine rağmen gerçekleşti.

Tallahassee Democrat'ın haberine göre, okul yönetimi bu kararı, Gratz'ın kitabında yasaklanan diğer kitaplara değinilmesi sebebiyle aldı.

Gratz, Tallahassee Democrat'a yaptığı açıklamada kitabının yasaklanmasındaki ironiye şu sözlerle dikkat çekti: ”Bu kitabı yasakladılar çünkü yasakladıkları diğer kitaplardan bahsediyor ve kitap yasaklamadan bahsediyor. Sanki ne yaptıklarını biliyorlar ve yaptıklarından biraz utanıyorlar ve raflarda onları eleştiren bir kitap istemiyorlar."

ABD’DE KİTAP SANSÜRÜ ARTIYOR

ABD’de kitap yasakları son yıllarda hız kazandı. Amerikan Kütüphane Derneği’nin bu yılın başlarında yayınladığı verilerde, 2023 yılında ABD'deki halk kütüphanelerinde sansürlenen kitap sayısında büyük bir artış olduğunu belirtti.

Sansüre hedef olan kitapların sayısı bir önceki yıla (2022) göre yüzde 92 oranında artarak 2023 yılında tüm kitap itirazlarının yaklaşık yüzde 46'sını oluşturdu.

Veriler ayrıca, 2023 yılında sansürlenmesi beklenen 4 bin 240 benzersiz kitap başlığının yanı sıra kütüphane kitaplarının, materyallerinin ve kaynaklarının sansürlenmesi için bin 247 talep olduğunu da kaydetti.