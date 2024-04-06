'Kızgın' maymun ordusuna karşı radikal plan: Kasabayı istila etmişlerdi!

Yayınlanma: 06.04.2024 - 15:12

Güncelleme: 06.04.2024 - 15:12

Tayland'da bir kasabayı adeta ele geçiren 3 bin 500 kişilik kızgın maymun ordusuyla başa çıkmak için hükümet tarafından radikal planlar hazırlandı.

Tayland'ın Lopburi kentinin sokaklarının binlerce maymunun kente inmesiyle istilaya uğradığı bildirilmişti.

Dükkânların artık kapalı ve kepenklerin indirildiği durumda olan Lopburi, artık neredeyse tamamen insan ziyaretçilerden yoksun halde.

Bir zamanlar turistlerin uğrak yeri ve tatilcilerin vahşi maymunları görmek için akın ettiği Lopburi kentinde pek çok insan şehri terk etmeyi tercih etti ve kalanlar da evlerine barikat kurmak zorunda kaldı.

KONTROL MERKEZİ İNŞA EDİLECEK

Tayvan Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Phatcharawat Wongsuwan, şehirde yeni bir "makak kontrol merkezi" inşa edeceklerini ve maymunları insanlardan uzakta yaşamlarını sürdürmeleri için başka bir bölgeye göndermeden önce "kısırlaştıracaklarını" açıkladı.

Wongsuwan, "İnsanların maymunlara zarar vermesini istemiyorum, maymunların da insanlara zarar vermesini istemiyorum" açıklamasında bulundu.

Wongsuwan ayrıca, maymun saldırılarına maruz kalan mağdurların, aldıkları yaralar nedeniyle çalışamamaları halinde 180 gün boyunca günde yaklaşık 300 baht (263 TL) alacaklarını belirtti.

BİNLERCE MAYMUN KAPALI ALANA YERLEŞTİRİLECEK

Bu hafta başında yapılan bir hükümet toplantısında planlar açıklanırken, yetkililer planın nasıl işlediğini izleyeceklerini, böylece ihtiyaç duymaları halinde ülke genelinde maymun saldırısına uğrayan diğer bölgelere de yayabileceklerini belirttiler.

Yaklaşık 2 bin 500 şehir maymununu toplayıp kapalı alanlara yerleştirmeyi umduklarını söyleyen Milli Parklar, Yaban Hayatı ve Bitki Koruma Departmanı Genel Müdürü Athapol Charoenshunsa, sınırlı sayıda maymunun şehirde özgürce kalmasının bir yolunu bulmak için yaban hayatı uzmanlarıyla birlikte çalışacaklarını kaydetti.