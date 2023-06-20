Kızıl panda yalnız kalmak için dişi pandayı terk edip kafesinden kaçtı
Polonya'nın kuzeyindeki liman şehri Gdansk'taki hayvanat bahçesinden kaçan kızıl pandanın yalnız kalmak için bunu yapmış olabileceği belirtildi.
Polonya medyasında yer alan haberlere göre, Ponzu adındaki erkek kızıl panda, kafesinde dişi kızıl panda Maja ile birlikte kalıyordu.
Ponzu'nun partneri Maja'dan sıkılıp yalnız kalmak istemiş olabileceğini öne süren hayvanat bahçesi görevlisi, erkek pandanın bir ağaca tırmanıp saklandığını anlattı.
Pandanın çok yükseğe tırmanması nedeniyle yardımcı olamadıklarını aktaran görevli, itfaiyenin müdahalesiyle Ponzu'nun ağaçtan indirildiğini söyledi.
Ponzu'nun son olarak şubatta olmak üzere daha önce de partneri Maja'nın bulunduğu kafesten kaçtığı vurgusu yapıldı.
Polonya medyasına konuşan Varşova Hayvanat Bahçesi görevlileri, aynı kafesi paylaşan erkek ve dişi kızıl pandaların arasındaki gerginliklerin, erkeklerin yalnızlık arayışına girmesine yol açabileceğini kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücret belli oldu
- Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında...
- Ne mal olduğunu da tüm Türkiye'nin bilmesini isterim
- Adını anma gereği duymadı... Yandaşa karşı uyardı
- AKP emekçiyi oyalıyor
- 'Böyle sürerse ülke ikiye ayrılır'
- Derin dondurucudaki 4 cesete ilişkin yeni gelişme
- Üniversite sınavı gözetmensiz yapıldı
- Ergün Atalay: 'Kızım Allah yardımcın olsun'
- Delisin filmi konusu nedir? Delisin nerede çekildi?