Sahneye aldığı kadının kocası tarafından saldırıya uğradı
Avustralyalı sihirbaz Ben Murphy, gösterisinde sırasında bir kadınla samimi numara yapmaya çalışırken kadının kocası tarafından saldırıya uğradı.
Yolcu gemisinde gösteri yapan Avustralyalı sahne sanatçısı Ben Murphy, sahneye aldığı kadın konuğun kocasının saldırısına uğradı.
Kadın davetlilerden birini sahneye davet eden sihirbaz Murphy, konuğunun dudakları arasına bir iskambil kağıdı yerleştirip kendine yaklaşmasını istedi.
Kadının, bu durumdan rahatsız olan kocası, bir anda sahneye atlayarak Murphy'e saldırdı. Sihirbaz, saldırı sebebiyle yere yığılırken, kadın kocasını sakinleştirmeye çalıştı.
"BULANIK GÖRÜYORUM..."
Royal Carribbean gemisinde gerçekleşen saldırının ardından Murphy, "Başımı çarptım, bu yüzden bulanık görüyorum" dedi ve gemideki sağlık personelinin, "beyin cerrahına görünmen gerek" tavsiyesinde bulunduğunu da sözlerine ekledi.
Sihirbaz, olayın ardından yetkililerin yardımcı olmadığını ima ederek, ifadesinin iddia edilen saldırıdan bir hafta sonrasına kadar alınmadığını söyledi.
Murphy ayrıca, gösteriyi izleyen seyircilerin bazılarının ifadelerinde yalan beyanda bulunduğunu öne sürerek, "Bu olaya tanık olmadıklarını söylemeleri beni şaşırtıyor. İfadeler, o gün mutlaka alınmalıydı" dedi.
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