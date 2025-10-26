KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’dan ilk icraat: Erdoğan'ın yaptırdığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı halka açtı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 9. Cumhurbaşkanı olarak seçimi kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, göreve başlamasının hemen ardından dikkat çeken bir adım attı.

Erhürman, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı halka açtı.

AKP’nin desteklediği Ersin Tatar’a karşı seçimi farkla kazanarak Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman, görevinin ilk günlerinde “halkla iç içe bir yönetim” vurgusu yaptı.

"CUMHURBAŞKANLIĞI, HALKTAN KOPUK BİR YER OLMAYACAK"

Erhürman, yaptığı açıklamada sarayın yalnızca bir idari merkez olmadığını belirterek, “Bu bina halkın evidir. Cumhurbaşkanlığı, halktan kopuk bir yer olmayacak. Vatandaşlarımız burada kendini evinde gibi hissetmeli” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sarayın bahçesi ve bazı bölümleri halkın ziyaretine açıldı. Ayrıca, ilerleyen dönemde sosyal ve kültürel etkinliklerin de burada düzenleneceği bildirildi.

Hafta sonu gerçekleşen ilk ziyarette, vatandaşlar rehberler eşliğinde geziler yaptı, bahçede fotoğraf çektirdi. Açılış büyük ilgi görürken, Erhürman’ın bu hamlesi “şeffaf ve halk odaklı yönetim” mesajı olarak yorumlandı.