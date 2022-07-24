KKTC piyangosunda skandal: Biletin üstüne EOKA teröristlerini bastılar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, 8 Ağustos tarihli piyango biletlerine Erenköy mücahitleri yerine EOKA teröristlerin fotoğrafını bastılar.

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2022 Pazar, 14:10
KKTC piyangosunda skandal: Biletin üstüne EOKA teröristlerini bastılar
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Erenköy Direnişi’nin 58’inci yıl dönümü için çıkarılan 8 Ağustos tarihinde yapılacak piyango çekilişinde akıllara durgunluk veren bir hata yapıldı. Piyango biletine Erenköy mücahitleri yerine EOKA’cıların fotoğrafı basıldı.

Sözcü'nün haberine göre; KKTC’li yetkililerin Erenköy mücahitleri yerine EOKA’cıların fotoğrafını basması ile ilgili bir açıklama gelmedi.

23 Nisan 1964’te St. Hilarion bölgesinde çekilen fotoğrafta EOKA’cılar ele geçirdikleri Türk bayrağı ile sözde zaferi kutluyorlardı.


KKTC Kıbrıs erenköy mücahitleri
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