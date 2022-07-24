KKTC piyangosunda skandal: Biletin üstüne EOKA teröristlerini bastılar

24 Temmuz 2022 Pazar, 14:10

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Erenköy Direnişi’nin 58’inci yıl dönümü için çıkarılan 8 Ağustos tarihinde yapılacak piyango çekilişinde akıllara durgunluk veren bir hata yapıldı. Piyango biletine Erenköy mücahitleri yerine EOKA’cıların fotoğrafı basıldı.

Sözcü'nün haberine göre; KKTC’li yetkililerin Erenköy mücahitleri yerine EOKA’cıların fotoğrafını basması ile ilgili bir açıklama gelmedi.

23 Nisan 1964’te St. Hilarion bölgesinde çekilen fotoğrafta EOKA’cılar ele geçirdikleri Türk bayrağı ile sözde zaferi kutluyorlardı.