KKTC piyangosunda skandal: Biletin üstüne EOKA teröristlerini bastılar
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, 8 Ağustos tarihli piyango biletlerine Erenköy mücahitleri yerine EOKA teröristlerin fotoğrafını bastılar.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Erenköy Direnişi’nin 58’inci yıl dönümü için çıkarılan 8 Ağustos tarihinde yapılacak piyango çekilişinde akıllara durgunluk veren bir hata yapıldı. Piyango biletine Erenköy mücahitleri yerine EOKA’cıların fotoğrafı basıldı.
Sözcü'nün haberine göre; KKTC’li yetkililerin Erenköy mücahitleri yerine EOKA’cıların fotoğrafını basması ile ilgili bir açıklama gelmedi.
23 Nisan 1964’te St. Hilarion bölgesinde çekilen fotoğrafta EOKA’cılar ele geçirdikleri Türk bayrağı ile sözde zaferi kutluyorlardı.
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