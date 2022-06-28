KKTC Turizm Bakanı Ataoğlu, ‘Türkiye’den turistleri nasıl uygun fiyata getirebiliriz’ formülü peşinde

28 Haziran 2022 Salı, 02:00

Doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra deniz turizmiyle Türk turistin sıklıkla tercih ettiği KKTC’ye uçuşlar son dönemde cep yakıyor. Ortalama bir İstanbul uçuşu yaklaşık 1000-1500 TL aralığına dayandı. Ekonomik krizler, pandemi derken KKTC ekonomisi de ciddi yaralar aldı. Tam da bu süreçte siyasi kulislerden alınan bilgiye göre geçen ay imzalanan Ekonomik Protokol’de Türkiye tarafından KKTC’nin iç hat olması için çalışma başlatılması talimatı verildi.

(Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de ekonomik krizler ve pandemiden olumsuz etkilenen ülkeler arasında. Turizmdeki gerileme nedeniyle yatırımcılar ve ülke yetkilileri yeni çözümler üreterek sektörü hareketlendirmenin planlarını yapıyorlar.)

KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Çevre ve Gençlik Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT) ekranlarında konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bizim çalışmamız, Türkiye’den turistleri KKTC’ye nasıl uygun fiyata getirebiliriz. Yapacağımız dokunuşla fiyatların cazip hale gelmesini sağlamak istiyoruz” dedi.

Bakan Ataoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: İç hatlar muamelesi nasıl olur? Bu konu geçmişte çok farklı yorumlandı. Vilayet denildi. Hayır değil. Öncelikle sefer sayılarının artırılması gerektiği, hatta uçuş olmayan yerlerden uçuş başlamasını istedik. İç hatlar muamelesini konuştuk. Maliye Bakanı Yardımcısı, Türkiye’deki özel-kamu havalimanları vergi mevzuatı üzerinde çalışma yapıyor. Bu çalışmadan sonra, nerelere nasıl dokunuruz diye bakacağız. Ek sefer için hemen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı arandı ve istekler iletildi. Bizim çalışmamız, Türkiye’den turistler KKTC’ye uygun fiyata nasıl getirebilir. Bir ailenin sadece bilet maliyeti 15 bin TL. Yapacağımız dokunuşla fiyatların cazip hale gelmesini sağlamak istiyoruz.