KKTC'de son bir haftada 310 Covid-19 vakası görüldü

15 Haziran 2022 Çarşamba, 21:39

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 8-14 Haziran döneminde, 7 bin 877 test yapıldı, 310 pozitif vakaya rastlandı.

KKTC'de toplamda 95 bin 646 vaka görülürken, 238 kişi yaşamını yitirdi.