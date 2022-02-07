KKTC’de Başbakan Sucuoğlu, koalisyon hükümetinin istifasını sundu

07 Şubat 2022 Pazartesi, 17:29

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar'ın 2 Şubat'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle istifasını çevrim içi olarak sundu.

Tatar, Sucuoğlu ile gerçekleştirdiği çevrim içi görüşmede, Omicron varyantının altıncı gününde sağlık açısından kendisini gayet iyi hissetmesine rağmen, pandemi prosedürü gereği PCR testinde 2 kez arka arkaya negatif sonuç elde ettikten sonra izole olmaktan çıkacağını belirtti ve sağlık durumunun hükümet kurma çalışmalarına engel olmayacağının altını çizdi.

Hükümeti kurma görevini KKTC Cumhuriyeti Meclisi'nde en fazla milletvekiline sahip olan UBP'nin Genel Başkanı Sucuoğlu'na vereceğini ifade eden Tatar, yeni hükümet kurulana kadar mevcut Bakanlar Kurulu'nun görevde kalmasını rica etti.

Tatar, ülkenin hükümetsiz kalamayacağını kaydederek, yarın Sucuoğlu'nu görevlendireceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, bugün Meclis'te yemin ederek göreve başlayan tüm milletvekillerine görevlerinde başarılar dileyerek, istikrarlı ve halka hizmet edecek bir hükümet kurulması temennisini dile getirdi.

"BİZİM ESAS ÜZERİNDE DURDUĞUMUZ İSTİKRARDIR"

Başbakan Sucuoğlu, çevrim içi görüşme sonrasında basına mensuplarına değerlendirmelerde bulunarak, 23 Ocak'taki erken genel seçimin ardından, 5 Kasım 2021'de kurdukları UBP-DP koalisyon hükümetinin istifasını sunduklarını söyledi.

Yeni hükümet kurulana kadar mevcut hükümetin görevine devam edeceğini kaydeden Sucuoğlu, yarın yeni hükümetin kurulması için görevi almayı beklediklerini ifade etti.

Sucuoğlu, resmi görevi almamalarına rağmen seçimin hemen ardından diğer partilerle gayriresmi görüşmelere başladıklarını hatırlatarak, "Kafamızda belli bir hükümet modeli var. Nisap sorunu yaşamayacak ve aritmetik olarak güçlü bir hükümet istiyoruz. Bizim esas üzerinde durduğumuz istikrardır. Seçim öncesi de siyasi ve ekonomik istikrara vurgu yaptık. Bu da uzun sürecek ve aritmetik olarak sıkıntı yaratmayacak bir hükümet formülüdür." dedi.

Hükümeti kurma için resmi görevi almalarının ardından heyet olarak diğer partileri ziyaret edeceklerine ve detaylı görüşmelerin gerçekleştirileceğine değinen Sucuoğlu, ziyaretlerin hemen ardından ikinci veya üçüncü ziyaretlerin de olabileceğini söyledi.

Sucuoğlu, "Amacımız, istikrarı yaratacak ve uzun süreli bir hükümettir. Onun çabası ve çalışması içerisindeyiz." diye konuştu.

Tüm partilerden ellerini taşın altına koymasını beklediklerini de vurgulayan Sucuoğlu, bu süreçte farklı alternatifleri sonuna kadar değerlendireceklerini kaydetti.

Sucuoğlu, yoğun görüşmelerin devam etmesine rağmen henüz ortaya çıkmış, net bir hükümet modelinin olmadığını da sözlerine ekledi.

Başbakan Sucuoğlu, bugün Cumhuriyet Meclisi'nde yeni dönemde görev alacak milletvekillerinin ant içme töreninin hemen ardından hükümetin istifasını sunmuş oldu.

SEÇİM SONUÇLARI

KKTC'de 23 Ocak'ta gerçekleştirilen erken genel seçimi UBP, yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi yüzde 32,4, DP yüzde 7,41, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) yüzde 5 seçim barajını aşamamıştı.

Bu sonuçlara göre, 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti. En son 7 Ocak 2018'de gerçekleştirilen genel seçimde, UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3, YDP 2 milletvekili çıkarmıştı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), KKTC'nin 7 farklı bölgesinden Cumhuriyet Meclisi'ne girmeye hak kazanan 50 milletvekilinin isimlerini 24 Ocak'ta açıklamıştı. Seçimin resmi sonuçları, 28 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.