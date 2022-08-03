KKTC’de sık sık yaşanan kesintiler nedeniyle yaşam olumsuz etkileniyor

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00

Mevsim normallerinin üstünde seyreden kavurucu sıcaklıklar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni de (KKTC) etkisi altına aldı. Sıcak havalarla birlikte sık sık yaşanan elektrik kesintileri de gündelik yaşamı olumsuz etkiliyor. Eski Kıbrıs Türk Elektrik Mühendisleri Odası (KTEMO) Başkanı ve Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Görkem Çelik, söz konusu kesintileri Cumhuriyet’e değerlendirdi. Çelik, KKTC’de enerji yönetiminin çağa uygun olmadığını dile getirerek “Hiçbir standarda dayanmıyor” dedi.

"ARTARAK DEVAM EDECEK"

Ülkede enerjide başıboşluk yaşandığını kaydeden Çelik, “Gelmiş geçmiş hiçbir enerji bakanı, elektrik sorununa çözüm bulamadı. Enerji üst kurulu yok. KKTC’de enerjiyi yönetecek yapı, politikadan bağımsız, liyakate dayalı, uzman kişilerce oluşturulmalı. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ile ilgili yasaları yürürlüğe koyup süratle, koşullara adapte etmeli. Bunu yapmazsak KKTC’nin enerji çilesi bitmeyecek artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DEN BAĞLANTI

Kıbrıs’a Türkiye’den kabloyla elektrik getirilerek birbiriyle bağlantılı sisteme (enterkonnekte) geçilmesi projesiyle ilgili de konuşan Çelik, “Adanın enterkonnekte olarak bağlanması bize farklı yatırımların yolunu açar. Türkiye üzerinden bir enterkonnekte bağlantı sadece KKTC için değil Kıbrıs’ın tümü için önemli bir adım olur. Güney Kıbrıs da bundan faydalanabilir” dedi.

Yurttaşlar, zaten sürekli kesilen elektriklerinin yanında bir de çok fazla faturalarla karşılaşınca isyan noktasına geldi. KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, temmuz ayında elektriğe yapılacak olan zammı haziran başında duyurduğunu belirtti. Akyiğit, zamdan daha çok sıcaklardan kaynaklı elektrik tüketimindeki artışın yüksek fiyatlı faturalara neden olduğunu da sözlerine ekledi.