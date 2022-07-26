KKTC Devlet Televizyonu eski müdürü Aysu Basri Akter Türkiye’ye alınmadı

26 Temmuz 2022 Salı, 16:30

KKTC Devlet Televizyonu, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT) eski müdürlerinden Aysu Basri Akter, 2 çocuğuyla birlikte tatil için geldiği Antalya’ya alınmayarak Antalya Havalimanı’nda 19 saat bekletildikten sonra sınır dışı edilerek ülkesine geri gönderildi.

Akter ve 2 çocuğu 19 saat boyunca hava limanından bulunan INAD (Ülke Girişine İzin Verilmeyen Yolcu) odasında bekletildi. Aysu Basri Akter’e yapılan açıklamada ‘vize zorunluluğu’ ile Türkiye’ye gidebileceği söylenirken, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin ise böyle bir vize verilmediği yönünde bilgi aktardığı belirtildi.

Türkiye’ye girişine izin verilmeyen Aysu Basri Akter, yaşadıklarını ve neden sınır dışı edildiğini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla anlattı: “Haftalardır tatilleri için gün sayan 5 ve 7 yaşındaki 2 küçük çocuğun yaşadığı travmanın bir karşılığı yok! Bu yasağın hangi gerekçeyle alındığını bilmiyorum! Önceki yasak kodlarından (G82) farklı olarak N82 kodu, vize şartlı giriş olarak tarif ediliyor. Gerekçe sunulmuyor, hukuki zemini yok ancak pratikte giriş yasağı olarak kullanıldığı için vize de verilmiyor!” dedi.

Daha önce de KKTC Cumhurbaşkanlığı eski Basın Koordinatörü Ali Bizden, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Araştırmacı Ahmet Cavit An ve eski siyasetçi Okan Dağlı ile Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan’ın Türkiye’ye girişine izin verilmemişti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye’ye kabul edilmeyen kişilerle ilgili gelen tepkiler üzerine açıklama yapmış ve bu yöndeki kararların Türkiye’ye ait olduğunu söylemişlerdi.