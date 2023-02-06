KKTC'den açıklama: 'Deprem bölgesindeki yakınlarına ulaşmak isteyenler Türkiye'ye ücretsiz gönderilecek'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden etkilenen yakınlarına ulaşmak isteyenleri, Türkiye'ye ücretsiz göndereceğini açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 19:47
KKTC'den açıklama: 'Deprem bölgesindeki yakınlarına ulaşmak isteyenler Türkiye'ye ücretsiz gönderilecek'
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KKTC, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen yakınlarına ulaşmak isteyenlerin, Türkiye'ye ücretsiz olarak gönderileceğini açıkladı. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, KKTC Başbakanlık Acil Durum Yönetim Komitesi toplantısının ardından açıklama yaptı.

Cahitoğlu, Türkiye'deki depremler sonrası KKTC'de yaşayan ve yakınlarına ulaşmak isteyenler için Girne ve Gazimağusa limanlarından bu akşam 4 geminin hareket edeceğini bildirdi.

Deprem bölgesinde yakınları olan ailelerin Türkiye'ye gitmek için bahsedilen limanlara giderek bu hizmetten ücretsiz yararlanabileceklerini belirten Cahitoğlu, "Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketinde Türkiye’de yaşayan yakınlarına ulaşmak isteyen vatandaşlarımıza özel, bu akşam saat 22.00’de Gazimağusa Limanı’ndan Toros, Beşparmak ve Viya Famagusta isimli 3 gemi, Girne Limanı’ndan ise saat 22.00’de Viya Marina isimli 1 gemi hareket ederek ücretsiz olarak taşımacılık hizmeti verecektir" ifadelerini kullandı.


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