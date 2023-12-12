KKTC'den İsrail'e yalanlama: 'Delilsiz, dayanaksız ve kötü niyetli'

Yayınlanma: 12.12.2023 - 09:46

Güncelleme: 12.12.2023 - 09:59

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Ofisi tarafından öne sürülen "İran ajanlarının KKTC'deki Yahudi ve İsraillilere suikast planlarına engel olduk" iddiasını yalanladı.

KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların ardından gerçeklerle bağdaşmayan açıklamalarda bulunduğu ifade edilerek, "Bunun son örneği, İran'ın sözde terörist faaliyetleri için ülkemizi kullanmakta olduğu iddiasıdır. Delilsiz, dayanaksız ve kötü niyetli bu iddiayı şiddetle reddediyoruz" denildi.

Reuters'ta yer alan habere göre, açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, karanlık ve kirli oyunların içine çekilmesine müsaade etmeyeceğimizi, ülkemizde yaşayan herkesin güvenliğini kararlılıkla sağlamaya devam edeceğimizi tüm dünyanın bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.

Netanyahu'nun ofisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Yahudilere ve İsraillilere yönelik suikast girişiminin olduğunu iddia edildi ve İran ajanlarının KKTC'yi sahne olarak kullandığını öne sürmüştü.

Netanyahu'nun Ofisi, KKTC'nin "hem terörizm hedefleri için hem de operasyon ve geçiş alanı olarak" kullanmasından "rahatsızlık duyduğu" ifade edilmişti.