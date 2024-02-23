KKTC’li eski bakan ve eşine ‘sahte diploma’ soruşturması

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTU) yürütülen 'sahte diploma' soruşturması kapsamında eski KKTC Eğitim Bakanı ve KSTÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst ve eşi Meray Dürüst tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 15:33
KKTC’li eski bakan ve eşine ‘sahte diploma’ soruşturması
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Eski KKTC Eğitim Bakanı ve KSTÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst ile eşi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst sahte diploma iddiasıyla Perşembe günü tutuklanmıştı.

Dürüst "sahte belge düzenleme”, “sahte belgeyi tedavüle sürme”, “sahtekarlıkla para temini”, “sahte belge düzenlenmesini tahrik etme" suçlarından Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede Dürüst'ün, soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalmasına karar verildi.

Kıbrıs Postası'nın aktardığına göre, Meray Dürüst ise, “sahte belge düzenlemesini tahrik etme” ve “sahte resmi belgeyi tedavüle sürme” suçlarından bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Meray Dürüst hakkında da 3 gün tutukluluk kararı verildi.


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