KKTC’nin tek kadın başkanı ipek böcekçiliğine can veriyor
KKTC’nin Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, bölgesinde ipek kozası üreticiliğini yeniden başlatmak için kolları sıvadı.
KKTC’nin tek kadın belediye başkanı olan Tuğlu, yıllarca doktor olarak köy köy dolaştığı Bafra’da kırsal bir bölge olarak kalan Mehmetçik Büyükkonuk’u çok iyi tanıdığını belirtti.
“İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu” projesini yurttaşlarla fikir alışverişinde bulunarak olgunlaştırdıklarını söyleyen başkan Tuğlu, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde, ‘İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu’ projesini, ipek kozası üreticiliğinin yeniden canlanması, kırsal bölgelerdeki kadınlarımızın kendi bütçelerine, ülke ekonomisine ve turizme daha fazla katkı sağlaması amacıyla hayata geçirdik. Geçmişimizin gelecek nesillere aktarılabilmesi için başlattığımız projemizin ilk adımını, eski bir Rum ilkokulu olan atıl durumdaki Pamuklu İlkokulu’nu onarıp tezgâhlarımızı kurarak attık. Çalışmalarımızın devamı gelecek. Atıl durumda, harabe haline gelmiş pek çok yeri yeniden yaşama katıp üretim tesisi olarak hazırlamayı amaçlıyoruz” dedi.
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