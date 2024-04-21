İsias Otel’de yaşamını yitiren KKTC’li sporcular unutulmadı: Melekler için ‘adalet’ arayışı
6 Şubat depremlerinde İsias Otel’de yaşamını yitiren KKTC’li sporcular unutulmadı. Evlatlarını yitiren aileler, yaklaşan dava öncesi “Adalete ışık tut” yürüyüşü düzenledi. Lefkoşa'daki eylemde Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, “Suçlar net, suçlular sabit. Haykırışımız sorumlular olası kasıtla hüküm giyene kadar sürecek” dedi.
6 Şubat depremlerinde Adıyaman’da yıkılan İsias Oteli’nde Kıbrıs Türkü öğrencilerin ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişi yaşamını yitirdi. 3’ü tutuklu 11 sanıklı İsias davasının ikinci duruşması öncesinde otelde evlatlarını kaybeden ailelerin kurduğu Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, önceki akşam KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da “Adalete ışık tut” sloganıyla meşaleli yürüyüş düzenledi.
Dernek başkanı ve kayıp yakını Ruşen Yücesoylu Karakaya, yürüyüş sonrası yaptığı açıklamada beş tutuklu sanıktan ikisinin serbest bırakılmasına da dikkat çekerek şöyle dedi:
“Haykırışımız 72 cana mezar olan bu yapının ortaya çıkmasında ismi geçen tüm kişiler ve sorumlular hak ettikleri en ağır hukuki cezaları alana kadar yani olası kastla yargılanıp hüküm giyene kadar devam edecektir. Bugüne kadar suçluların belli desteklerle aldırdığı tek bir rapor dışında, gerek savcılık gerekse bizler tarafından alınan 4 farklı teknik bilirkişi raporunda binanın bütün kusurları nettir, suçlar sabittir ve suçlular bellidir. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkeme heyeti bu gerçeklerle hareket etmek zorundadır.”
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