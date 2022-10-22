Kocası tarafından canlı canlı gömülen kadın mezarından kaçtı

22 Ekim 2022 Cumartesi, 14:03

ABD'nin Washington eyaletinde yaşayan Young Sook An, canlı canlı gömüldüğü mezardan mucizevi bir şekilde kaçmayı başardı.

42 yaşındaki mağdur kadın, polise verdiği ifade de zanlının mahkeme tarafından uzaklaştırma kararı çıkarılan kocası Chae Kyong An olduğunu söyledi.

The Daily Beast'in haberine göre, kocası tarafından evinden kaçırılan kadın, 53 yaşındaki Chae Kyong An'in kollarını ve bacaklarını koli bandıyla bağladığını, göğsünden bıçakladığını ve ormana gömdüğünü ifade etti.

Young Sook An, yaşadıklarının sebebinin emekli maaşının bir kısmını talep eden kocasına hayır demesi olduğunu belirtti.

Habere göre vahşi koca, birinci derece cinayete teşebbüs, birinci derece adam kaçırma, birinci derece saldırı ve ağır taciz-öldürme tehdidi suçlamalarıyla karşı karşıya.

"KOCAM HALA ORMANDA"

Sook An, kocasının çekiçle ezdiği akıllı saati kullanarak polisi aramaya çalışsa da başarılı olamadı.

Mezarından çıkmayı başaran Sook An, yaklaşık 30 dakika koştu ve yardım aldığı eve ulaştı. Yardım aldığı ev sahibinin emniyet görevlisi olduğunu fark etti. Emniyet görevlisine "Kocam hala ormanda" diyen kadın kocasının kendisini öldürmek istediğini söyledi.

"MEZARIMIN ÜSTÜNDE YÜRÜDÜ"

Kocasından şiddet gördüğünü anlatan ve koruma kararı olduğunu belirten Young Sook An, polise, kocasının kendini göğsünden bıçaklamadan önce mezar kazdığını anlattı.

Toprağın altında boğulma tehlikesi geçiren Young Sook An, "gömüldükten sonra kocamın mezarımın üzerinde yürüdüğünü duyabiliyordum" dedi.

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede, ezilmiş saati ve kadının saçlarını buldu.

Zanlı koca, kefaletsiz tutuklandı.