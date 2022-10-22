Şanlıurfa'da kadın cinayeti: Çocuklarının gözü önünde silahla öldürdü

22 Ekim 2022 Cumartesi, 09:40

Haliliye ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın en üst katında, yabancı uyruklu Hena Şeyh Muhammed (31) ile birlikte yaşadığı Fariz Al Halil arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma esnasında evdeki tabancasını eline alan Fariz Al Halil, 4 çocuğunun gözü önünde kadını vurmaya kalkıştı. Evin içerisinde kaçacak yer bulamayan kadın, balkona koşup çevredekilerden yardım istedi.

GÖZÜNÜ KIRPMADAN KATLETTİ

Çevredekilerden yardım isteyen kadının peşinden balkona çıkan erkek, silahla ateş etti. Kadın yere yığılırken, olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekibi ile çok sayıda polis sevk edildi.

8 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Eve giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, çeşitli suçlardan 8 kaydı bulunan erkek ise gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.