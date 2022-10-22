Zeytinburnu'ndaki 'alacak verecek' cinayetinin şüphelisi yakalandı
İstanbul Zeytinburnu'nda emekli Niyazi Altuntaş(74)'ı alacak verecek meselesi yüzünden öldürdüğü iddia edilen Yahya D. gözaltına alındı.
Zeytinburnu, Yeşiltepe mahallesinde 11 Eylül'de meydana gelen olayda Niyazi Altuntaş evinde öldürülmüş olarak bulundu.
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Niyazi Altuntaş'ın son günlerde alacak verecek meselesi yüzünden Yahya D. isimli kişiyle tartıştığını tespit etti.
YAKALANDI
Olaydan sonra ortadan kaybolduğu tespit edilen şüpheli Yahya D., polis ekipleri tarafından yakalandı.
Gayrettepe'de bulunan Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelinin suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli aralarında yaşanan tartışmanın ardından şüpheliyi öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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