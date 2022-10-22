Zeytinburnu'ndaki 'alacak verecek' cinayetinin şüphelisi yakalandı

İstanbul Zeytinburnu'nda emekli Niyazi Altuntaş(74)'ı alacak verecek meselesi yüzünden öldürdüğü iddia edilen Yahya D. gözaltına alındı.

DHA
22 Ekim 2022 Cumartesi, 10:36
Zeytinburnu'ndaki 'alacak verecek' cinayetinin şüphelisi yakalandı
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Zeytinburnu, Yeşiltepe mahallesinde 11 Eylül'de meydana gelen olayda  Niyazi Altuntaş evinde öldürülmüş olarak bulundu.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Niyazi Altuntaş'ın son günlerde alacak verecek meselesi yüzünden Yahya D. isimli kişiyle tartıştığını tespit etti.

YAKALANDI

Olaydan sonra ortadan kaybolduğu tespit edilen şüpheli Yahya D., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gayrettepe'de bulunan Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelinin suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli aralarında yaşanan tartışmanın ardından şüpheliyi öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Zeytinburnu şüpheli Cinayet

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