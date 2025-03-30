Kokain imparatorluğunun kurye kaptanı: Escobar'ın sağ kolu tutuklandı

Yayınlanma: 30.03.2025 - 13:36

Güncelleme: 30.03.2025 - 13:36

Pablo Escobar'ın sağ kolu, kokain kartelinin kilit ismi Carlos Lehder Rivas, Kolombiya’ya adım atar atmaz tutuklandı.

2020 yılında serbest bırakılarak Almanya’ya sınır dışı edilen Lehder, cuma günü Frankfurt Havalimanı’ndan bindiği uçakla Bogota’ya ulaştı.

Kolombiya polisi tarafından havalimanında gözaltına alınan Lehder, başkentteki bir polis birimine teslim edildi.

Kolombiya Polis Teşkilatı Başkanı General Carlos Fernando Triana, “Dağılan Medellin kartelinin eski kaptanı Carlos Lehder Rivas’ı, Kolombiya’daki yasal durumunu gözden geçirmesi için yetkililere teslim ettik” açıklamasını yaptı.

ALMAN PASAPORTLU KOKAİN BARONU

Carlos Lehder, Alman bir mühendis ile Kolombiyalı bir öğretmenin oğlu olarak ülkenin kahve diyarı Ermenistan'da doğdu. Ancak onun yolu kahve ticaretinden değil, uyuşturucu kaçakçılığından geçti.

1970’lerin başında marihuana kaçakçılığıyla başladığı suç kariyeri, ABD’de yakalanıp hapse girmesiyle farklı bir yöne evrildi.

Connecticut eyaletindeki Danbury Cezaevi’nde hücre arkadaşıyla birlikte yeni planlar yapan Lehder, kokainin yeni altın madeni olacağını öngörerek Escobar’la ortaklık kurdu.

Kısa sürede 100 milyon dolarlık servet kazandı, Bahamalar’daki Norman's Key adasının yarısını 900 bin dolara satın aldı. Burası, kokain trafiğinin en stratejik üslerinden biri haline geldi.

ESCOBAR'IN İHBARI HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Lüks hayatı, 1987 yılında Pablo Escobar tarafından ihbar edilmesiyle sona erdi. ABD’ye iade edilen Lehder, kokain kaçakçılığından ömür boyu artı 135 yıl hapis cezası aldı.

2020 yılında serbest bırakılan Lehder, vatandaşlığı bulunan Almanya’ya gönderildi.

Ancak Kolombiya’da hâlâ silah kaçakçılığı ve cinayet suçlarından hakkında tutuklama kararı bulunuyordu.

BİR DÖNEME DAMGA VURDU

Carlos Lehder, Medellin Karteli’nin kurucularından biri olarak Escobar’ın faaliyetlerinde kilit rol oynadı.

Escobar’ın suikast timinin başındaki Popeye lakaplı Jhon Jairo Velásquez gibi birçok suç ortağı da yıllar içinde kısa süreli cezalarla serbest bırakıldı.

Lehder’in Kolombiya’daki yasal süreci yeniden başlarken, kamuoyu da kartelin hayatta kalan son isimlerinden birinin geleceğini merakla izliyor.