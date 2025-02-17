Kolombiya'da hükümet harekete geçti: Escobar’ın adı ve görselleri yasaklanıyor

Yayınlanma: 17.02.2025 - 14:04

Güncelleme: 17.02.2025 - 14:04

Dünya'nın en ünlü uyuşturucu baronu olan Pablo Escobar, ölümünden 30 yıl sonra bile Kolombiya’da büyük bir tartışma yaratıyor.

Kolombiya hükümeti, Escobar’ın kült bir figür haline gelmesini engellemek için radikal bir adım atmaya hazırlanıyor.

Kongre’de görüşülen yeni yasa tasarısı, Escobar’ın adını ve yüzünü taşıyan tüm ürünlerin yasaklanmasını öngörüyor.

Bu kararın hayata geçmesi halinde, Escobar’ın ismini taşıyan bir anahtarlık bulundurmak, tişört giymek veya poster satmak bile ceza gerektiren bir suç haline gelecek.

“ESCOBAR TURİZMİ” BİTİYOR MU?

Yasa, sadece Escobar temalı ürünleri değil, onun üzerine kurulu turizm sektörünü de sona erdirmeyi amaçlıyor. Yılda yüz binlerce turist, Medellin’e Escobar’ın efsaneleşen geçmişini görmek için akın ediyor. Ünlü uyuşturucu baronunun evi Hacienda Naples, mezarı ve kendi inşa ettiği hapishane La Cathedral turistlerin ilgi odağı.

Ancak Kolombiya hükümeti, ülkenin en kanlı dönemlerinden birine imza atan bir suçlunun bir turizm figürü haline getirilmesine karşı çıkıyor.

Yasa tasarısının ortak yazarı Kongre Üyesi Juan Sebastian Gomez, bu adımın Escobar’ı bir popüler kültür ikonundan çıkartıp, tarihteki gerçek yerini almasını sağlamak olduğunu belirtti.

YENİ YASA NELERİ YASAKLIYOR?

Kolombiya hükümetinin taslağına göre:

Escobar’ın yüzü veya adıyla basılan giysi, kupa, anahtarlık ve diğer hediyelik eşyalar yasaklanacak.

Bu tür ürünleri satan işletmelere ağır para cezaları ve geçici kapatma cezaları uygulanacak.

Escobar’ın “idol” haline getirilmesini engellemek için turistik gezilere kısıtlamalar getirilecek.

EN AZ 4 BİN KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU

Escobar, 1980'ler ve 90'ların başında Medellin Karteli’ni yönetirken en az 4 bin kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor. Uyuşturucu savaşları Kolombiya'yı kaosa sürükledi, Medellin’i “dünyanın en tehlikeli şehri” haline getirdi.

Ancak Escobar, aynı zamanda Medellin'deki yoksullara ev, hastane ve futbol sahaları yaptırarak halkın sevgisini kazandı. Escobar, kimi insanlar için acımasız bir katil, kimileri için ise modern bir ‘Robin Hood’ olarak anılmaya devam ediyor.

Escobar’ın hikayesi Netflix'in popüler dizisi “Narcos” başta olmak üzere pek çok filme ve kitaba konu oldu. Ölümünden sonra bile efsanesi büyümeye devam etti, ancak Kolombiya hükümeti artık ona duyulan hayranlığı tamamen bitirmek istiyor.