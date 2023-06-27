Doğum kontrol haplarında reçetesiz dönem

Japonya parlamentosu, acil doğum kontrol haplarının reçetesiz satışına onay verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2023 - 09:35
Doğum kontrol haplarında reçetesiz dönem
Abone Ol google-news

Japonya'da, kürtaj haplarına onay verilmesinin ardından acil doğum kontrol haplarının reçetesiz satışı deneme amaçlı onaylandı.

Kyodo haber ajansına göre, bir sağlık bakanlığı paneli, yakındaki kadın doğum ve jinekoloji klinikleriyle koordinasyon sağlayabilen nitelikli eczacıların çalıştığı eczanelerde gelecek yıl Mart ayına kadar satışı onayladı.

Japonya'da alınan kürtaj hapı ve acil doğum kontrol hapının reçetesiz satılması kararlarından önce hamileliğin ilk dokuz haftasında sadece cerrahi kürtaj yapılabiliyordu.


japonya doğum kontrol hapı klinik Hastane

İlgili Haberler

Arjantin’de kadınlar, doğum kontrol hapları için reçeteye ihtiyaç duymayacak

Arjantin’de kadınlar, doğum kontrol hapları için reçeteye ihtiyaç duymayacak
Uzmanından 'doğum kontrol hapı' uyarısı

Uzmanından 'doğum kontrol hapı' uyarısı

En Çok Okunan Haberler