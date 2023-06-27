Doğum kontrol haplarında reçetesiz dönem
Japonya parlamentosu, acil doğum kontrol haplarının reçetesiz satışına onay verdi.
Japonya'da, kürtaj haplarına onay verilmesinin ardından acil doğum kontrol haplarının reçetesiz satışı deneme amaçlı onaylandı.
Kyodo haber ajansına göre, bir sağlık bakanlığı paneli, yakındaki kadın doğum ve jinekoloji klinikleriyle koordinasyon sağlayabilen nitelikli eczacıların çalıştığı eczanelerde gelecek yıl Mart ayına kadar satışı onayladı.
Japonya'da alınan kürtaj hapı ve acil doğum kontrol hapının reçetesiz satılması kararlarından önce hamileliğin ilk dokuz haftasında sadece cerrahi kürtaj yapılabiliyordu.
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