Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun ABD vizesi iptal edilecek!

New York’ta Filistin'e destek eylemine katılan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun vizesinin iptal edileceği açıklandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, New York'ta ABD askerlerini emirlere itaatsizlik etmeye ve şiddeti kışkırtmaya teşvik etti. Petro'nun pervasız ve kışkırtıcı eylemleri nedeniyle vizesini iptal edeceğiz.”
Petro, Times Meydanı'nda düzenlenen Filistin'e destek eylemine katılmıştı.