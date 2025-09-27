Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun ABD vizesi iptal edilecek!

27.09.2025 15:52:00
DHA
ABD Dışişleri Bakanlığı, “Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, New York'ta ABD askerlerini emirlere itaatsizlik etmeye ve şiddeti kışkırtmaya teşvik etti. Petro'nun pervasız ve kışkırtıcı eylemleri nedeniyle vizesini iptal edeceğiz” açıklamasında bulundu.

New York’ta Filistin'e destek eylemine katılan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun vizesinin iptal edileceği açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, New York'ta ABD askerlerini emirlere itaatsizlik etmeye ve şiddeti kışkırtmaya teşvik etti. Petro'nun pervasız ve kışkırtıcı eylemleri nedeniyle vizesini iptal edeceğiz.”

Petro, Times Meydanı'nda düzenlenen Filistin'e destek eylemine katılmıştı.

