Kolombiya’da ikinci tur heyecanı: Ülkenin rotası değişebilir

İlk turda salt çoğunluğu sağlayamayan sağ kanadın adayı Abelardo de la Espriella ile sol ittifakın iktidar partisi adayı Ivan Cepeda, ikinci turda cumhurbaşkanlığı koltuğu için yarışıyor.

Seçim güvenliğini sağlamak amacıyla ülke genelinde geniş kapsamlı önlemler alındı, sandıkların kapanmasının ardından kazanan adayın kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Ekonomik reformlar, yolsuzlukla mücadele ve ülkedeki yasa dışı silahlı gruplarla yürütülen müzakereler, seçmen tercihinde en belirleyici başlıklar olarak öne çıkıyor.

İlk turda başarılı olamayan merkez ve diğer ittifak adaylarının seçmen tabanının sandıkta nasıl tavır alacakları, iki aday arasındaki dengeleri doğrudan değiştirebilecek güçte görülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın De la Espriella’ya açık destek vererek Kolombiyalılara sandıkta iki ülke ilişkilerini dikkate alarak oy kullanmaları çağrısında bulunması, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’nun tepkisine yol açtı.

Petro, halkın hiçbir dış baskı altında kalmadan özgürce oy vermesi gerektiğini ifade ediyor.

ANKET ŞİRKETLERİ, ESPRİELLA'YI İŞARET EDİYOR

İlk turda büyük ölçüde yanılan anket şirketleri ise bu kez sağcı aday De la Espriella'yı tüm araştırmalarda önde gösterdi.

AtlasIntel’in Semana dergisi için yaptığı araştırmada De la Espriella, yüzde 52,6 ile önde görünürken sol görüşlü Cepeda ise yüzde 44,9’da kaldı.

Benzer şekilde "Guarumo ve Ecoanalítica"’nın El Tiempo gazetesi için gerçekleştirdiği ankete göre De la Espriella yüzde 52,6, Cepeda ise yüzde 45 oy aldı.

İlk turda De la Espriella 10,3 milyon oy (yüzde 43,74), Cepeda ise 9,7 milyon oy (yüzde 40,9) alırken ilk turu en isabetli tahmin eden araştırma şirketlerinden AtlasIntel başta olmak üzere Guarumo gibi kuruluşlar, yaklaşık 700 bin oyluk farkın ikinci turda sağ bloktaki seçmen konsolidasyonu nedeniyle De la Espriella lehine daha da açıldığını raporluyor.