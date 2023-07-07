Kolombiya, ELN'ye yönelik operasyonları durdurdu

Yayınlanma: 07.07.2023 - 07:54

Güncelleme: 07.07.2023 - 07:54

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da yaptığı açıklamada, ELN'ye karşı askeri operasyonların askıya alındığını belirterek, "Ulusal ikili ateşkes anlaşması" kararnamesini imzaladı.

ELN'nin de ulusal ateşkesi başlattığını hatırlatan Petro, "Barışın temeli olan toplumsal eşitlikten bahsediyorsak, daha dengeli, daha adil bir toplum olmadan barıştan söz edilmez, dünyadaki en eşitsiz halklardan birinden bahsediyorum. Barış olasılığı, eşitsizlik durumunda imha olur" ifadesini kullandı.

Devlet başkanlığı basın biriminden yapılan açıklamada, taraflar arasında, gerekli protokollerin tamamlanmasının ardından geçici ikili ateşkes anlaşmasının 3 Ağustos'tan itibaren resmen başlayacağı ve 29 Ocak 2024'e kadar sürmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Hükümet ile ELN heyeti arasında, ateşkes anlaşmasının yol haritasının detaylarını ele almak üzere 10 Temmuz'da bir toplantı gerçekleştirilecek.

Kolombiya basınında çıkan haberde, barış müzakerelerine Birleşmiş Milletler (BM) Kolombiya Doğrulama Misyonu, Katolik Kilisesi ve sivil toplum kuruluşlarının da eşlik edeceği bilgisi paylaşıldı.

TEK TARAFLI ATEŞKES İLAN ETMİŞTİ

ELN, 4 Temmuz'daki açıklamasında, 6 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 3 Ağustos'a kadar kendisine bağlı tüm birimlere ateşkes emri vermişti.

Açıklamada, Kolombiya hükümeti ile Küba'da imzalanan 6 aylık geçici ateşkes anlaşması kapsamında, örgütün 6 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında ordu ve polis güçlerine yönelik eylemlerini durdurma kararı aldığı bildirilmişti.

Kolombiya hükümeti ile silahlı isyancı örgüt ELN arasında Küba'da başlayan üçüncü tur müzakereleri, 9 Haziran'da, "6 aylık geçici ateşkes anlaşması" imzalanarak sona ermişti.

Taraflar arasında sağlanan 180 günlük geçici ateşkesin 3 Ağustos'tan itibaren uygulanacağı bildirilmişti.