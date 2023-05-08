Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez'e Süper Lig kancası

Yayınlanma: 08.05.2023 - 11:23

Güncelleme: 08.05.2023 - 11:52

Antalyaspor deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılan Beşiktaş için İspanya'dan transfer iddiası ortaya atıldı.

İSPANYOLLAR DUYURDU

Takvim'in AS'tan derlediği habere göre, Beşiktaş'ın Olympiakos'tan ayrılan James Rodriguez'i gündemine aldığı öne sürüldü.

James Rodriguez

Haberde Beşiktaş'ın, Rodriguez ile görüşme gerçekleştirdiği belirtilirken, Kolombiyalı yıldızdan şimdilik olumlu bir yanıt alamadığı kaydedildi.

BOTAFOGO DA İSTEDİ

Yaklaşık 1 aydır kulüpsüz olan 31 yaşındaki yıldızı Brezilya Ligi takımlarından Botafogo'nun da istediği ancak James'in Brezilya ekibine de olumsuz bir yanıt verdiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ BAĞINI KOPARMADI

Siyah-beyazlı takımın James'le bağını koparmadığı ancak listesindeki diğer isimler için de girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Olympiakos ile yollarını ayırmadan önce 23 resmi maça çıkan 31 yaşındaki Kolombiyalı yıldız futbolcu, 5 gol, 6 asistle takımına 11 gollük katkıda bulundu.