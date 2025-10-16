Kolombiya ve Meksika'dan 'Amerika Zirvesi' boykotu

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Küba, Nikaragua ve Venezuela'nın zirveye davet edilmemesine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Petro, bu 3 ülkenin zirveden "dışlandığını" vurgulayarak, "Dominik Cumhuriyeti'ndeki Amerika Zirvesi'ne katılmayacağım. Diyalog dışlamalarla başlamaz" ifadesini kullandı.

Dönem başkanlığını Kolombiya'nın yürüttüğü Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğuna (CELAC) da değinen Petro, şunları kaydetti:

"Bilgiye, temiz enerjiye ve yapay zekanın küresel kamusal egemenlik ilkesiyle düzenlenmesine dayalı güçlü bir ittifak önereceğim. Latin Amerika'nın yolu, dünya ile en açık ve en derin ilişkileri kurmaktan geçiyor. Latin Amerika, her zaman değişken olan büyük güçlerin ticari rekabetlerinde taraf olmak zorunda değildir."

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum da Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında, 10. Amerikan Zirvesi'ne Küba, Nikaragua ve Venezuela'nın davet edilmemesini gerekçe göstererek, zirveye katılmayacağını söyledi.

Öte yandan, Dominik Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamada, mevcut siyasi kutuplaşma ortamında toplantının başarısını önceliklendirmek amacıyla, davetin mümkün olduğunca çok sayıda ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilmeye çalışıldığı bildirildi.

10. Amerika Zirvesi 4-5 Aralık'ta Dominik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Punta Cana'da düzenlenecek.