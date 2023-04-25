Kolombiya, Venezuelalı muhalif Juan Guaido'nun ülkeyi terk etmesini istedi

Kolombiya, Venezuelalı muhalif Juan Guaido'nun ülkeyi terk etmesini emrederek, Guaido'nun ülkede kamuoyuna açıklama yapmasını da yasakladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 11:59
Kolombiya, Venezuelalı muhalif Juan Guaido'nun ülkeyi terk etmesini istedi
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Kolombiya merkezli El Tiempo gazetesinin Salı günü hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kolombiyalı yetkililer ülkeye yasadışı yollardan giren Venezuelalı eski muhalefet lideri Juan Guaido'nun Kolombiya'yı terk etmesini emretti.

Habere göre Guaido'nun, Kolombiya'da kamuoyuna herhangi bir açıklama yapması da yasaklandı.

Guaido'nun Bogota'dan, ABD'ye gitmesi bekleniyor.

KONFERANS İÇİN KOLOMBİYA'YA GELDİ

Pazartesi günü erken saatlerde Guaido, Venezuela'dan ayrıldığını ve şu anda Kolombiya'da olduğunu açıkladı. Guaido'ya göre, Bogota'da Venezuela'daki siyasi krizle ilgili bir konferans için geldi ve katılan uluslararası delegasyonlarla görüşme talebinde bulunmayı planlıyor. 

Bunun üzerine Kolombiya Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayınlayarak Bogota'nın siyasetçiyi toplantıya davet etmediğini ve katılımını beklemediğini duyurdu. 

Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, Guaido'nun ülkeye "uygunsuz bir şekilde" girdiğini doğruladı.


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