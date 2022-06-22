Kolombiya'da silah bırakan FARC insanlığa karşı işlenen suçları kabul etti

22 Haziran 2022 Çarşamba, 07:18

Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) başkanı ve "Timochenko" ismiyle bilinen Rodrigo Londono, insanlığa karşı işlenen suçları kabul etti.

FARC ile Barış Antlaşması çerçevesinde kurulan Özel Barış Hukuku (JEP), başkent Bogota'daki Virgilio Barco Vargas kütüphanesinde Londono'yu dinledi.

Halka açık şekilde düzenlenen duruşmada konuşan Londono, sivillerin, askerlerin kaçırılması ve öldürülmesinde FARC'ın sorumluluğunu kabul ettiklerini söyledi.

Londono, "İnsanlığa karşı işlenen suçlara ve savaş suçlarına yol açan politikanın sonucu olarak örgütümüz tarafından işlenen en iğrenç suçlardan biri karşısında ortak sorumluluğumuzu üstlenmeye geldik." ifadesini kullandı.

FARC eski üyelerinden Pablo Catatumbo Torres, Papaz Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesus Toncel, Jaime Alberto Parra, Julian Gallo Cubillos ve Rodrigo Granda Escobar da duruşmada hazır bulundu.

Öte yandan silahlı çatışma mağdurlarının da katıldığı duruşmada, aileler, JEP'den adalet isteyerek, bu tarz olayların tekrarlanmamasını talep etti.

Yargıç Julieta Lemaitre, oturumdaki açıklamasında, "Rehinelere yapılan muamele, nöbetçi ve görevli komutanın taktirindeydi ve kurbanlar, kaçırılma sırasında ciddi işkence, zalimane muamele, cinsel şiddet ve zorla yerinden edilme vakalarını anlattılar." ifadesine yer verdi.

FARC NE İLE SUÇLANIYOR?

Davada, FARC'a yönelik insanlığa karşı işlenen suçlar, özgürlükten yoksun bırakma, savuş suçu işleme, cinayetler ve zorla alıkonulma suçlamaları yöneltiliyor.

Aynı şekilde, adam kaçırmalar sırasında kurbanlara yapılan işkence, kötü şartlarda muamele, cinsel şiddet, zorla yerinden edilme ve kölelik gibi savaş suçları okundu.

JEP, 4 Temmuz 2018'den bu yana yaptığı soruşturma kapsamında, 21 bin 396 kaçırma mağdurunun isim ve kimlik bilgilerini tespit ettiği bildirildi.

Duruşmaların perşembe gününe kadar sürmesi ve suçlamaların ardından detayların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

FARC İSMİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİ

Kasım 2016'da Kolombiya hükümeti ile barış anlaşmasının imzalanmasının ardından adını 1 Eylül 2017'de "Halk İçin Alternatif Devrimci Gücü" olarak değiştiren FARC, 2. Olağanüstü Meclis oturumunda partinin ismini 25 Ocak 2021'de ise "COMUNES" olarak değiştirme kararı almıştı.

JEP NEYİ AMAÇLIYOR?

Eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos hükümeti ile FARC arasındaki Barış Antlaşması çerçevesinde kurulan JEP, temel amacı mağdurların haklarını yerine getirmek ve silahlı çatışmalarda yaşanılan tüm olayların araştırılarak hesap verilebilirlik sistemi olarak kabul edildi.

JEP üyelerinin yetki alanları içinde müdahil olan üçüncü tarafların soruşturulduğu ve yargılandığı geçiş dönemi adaleti mekanizması olarak kabul ediliyor.