Kolombiya'da silahla vurulmuş halde 6 ceset bulundu
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, silahla vurulduğu tespit edilen 6 kişinin cesedi bulundu.
Kolombiya basınında çıkan habere göre, ülkenin Antioquia yönetim bölgesine bağlı Cabeceras köyünde cesetler tespit edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 6 kişinin silahla öldürüldüğünü belirledi.
OPERASYON BAŞLATILDI
Bölgede yapılan arazi tarama faaliyetlerinde bulunan 1 kişi ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.
Görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırıyı gerçekleştirenler araç ve motosikletle bölgeden uzaklaştı.
Zanlıların bulunması için operasyon başlatıldı.
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