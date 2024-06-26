Kolombiya'da silahla vurulmuş halde 6 ceset bulundu

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, silahla vurulduğu tespit edilen 6 kişinin cesedi bulundu.

AA
Yayınlanma: 26.06.2024 - 09:32
Kolombiya'da silahla vurulmuş halde 6 ceset bulundu
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Kolombiya basınında çıkan habere göre, ülkenin Antioquia yönetim bölgesine bağlı Cabeceras köyünde cesetler tespit edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 6 kişinin silahla öldürüldüğünü belirledi.

OPERASYON BAŞLATILDI

Bölgede yapılan arazi tarama faaliyetlerinde bulunan 1 kişi ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırıyı gerçekleştirenler araç ve motosikletle bölgeden uzaklaştı.

Zanlıların bulunması için operasyon başlatıldı.

 

 


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