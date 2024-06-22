Kolombiya'da bomba yüklü araç infilak etti
Kolombiya'da, polis karakolu yakınında bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin güneybatısındaki Narino yönetim merkezine bağlı Taminango kasabasında, polis karakolu yakınında bomba yüklü araç infilak ettirildi.
Patlamada, 2 sivil yaşamını yitirdi, aralarında polislerin de olduğu 8 kişi yaralandı.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya platformundan saldırıyı kınayarak, "Terör saldırısında hayatını kaybedenler nedeniyle oldukça üzüntülüyüz. Ailelerle dayanışma içindeyiz. Barış yerine savaş yolunu tercih edenler, hukuk karşısında gerekli cezayı görecekler" ifadesini kullandı.
Saldırının yapıldığı bölgede, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin eski üyelerinden oluşan Estado Mayor Central (EMC) mensuplarının etkili olduğu biliniyor.
Ordu, bir süredir Cumhurbaşkanı Petro'nun talimatıyla EMC üyelerine yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenliyor.
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