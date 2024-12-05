MasterChef Latin Amerika yemekleri: Enfes Kolombiya çorbası: Ajiaco Colombiano Tarifi

Yayınlanma: 05.12.2024 - 15:14

Güncelleme: 05.12.2024 - 15:14

Kolombiya mutfağı, zengin ve çeşitli yemekleriyle dünya gastronomisine önemli katkılarda bulunmuştur. Özellikle Bogotá bölgesine özgü olan Ajiaco Colombiano, hem doyurucu hem de besleyici bir çorba olarak öne çıkar.

AJIACO COLOMBIANO MALZEMELERİ

Malzemeler:

1 kg tavuk göğsü veya but (tercihen kemikli)

3 adet kırmızı patates

3 adet sarı patates (mümkünse "Papa Criolla" çeşidi)

3 adet beyaz patates

2 adet mısır koçanı (her biri 3 parçaya bölünmüş)

1 büyük soğan (ince doğranmış)

3 diş sarımsak (ezilmiş)

2 dal taze soğan (ince doğranmış)

1 demet taze kişniş (ince kıyılmış)

1 demet guasca yaprağı (bulamazsanız fesleğen veya kekik kullanabilirsiniz)

2 adet olgun avokado (servis için dilimlenmiş)

1 su bardağı krema veya ekşi krema

Kapari (isteğe bağlı, servis için)

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

Sıvılar:

2 litre su

2 adet tavuk bulyon

Yapılışı