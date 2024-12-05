MasterChef Latin Amerika yemekleri: Enfes Kolombiya çorbası: Ajiaco Colombiano Tarifi

Kolombiya'nın başkenti Bogotá'nın geleneksel lezzeti Ajiaco Colombiano, üç farklı patates çeşidi ve özel baharatlarla hazırlanan zengin bir çorbadır.

MasterChef Latin Amerika yemekleri: Enfes Kolombiya çorbası: Ajiaco Colombiano Tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2024 - 15:14

Kolombiya mutfağı, zengin ve çeşitli yemekleriyle dünya gastronomisine önemli katkılarda bulunmuştur. Özellikle Bogotá bölgesine özgü olan Ajiaco Colombiano, hem doyurucu hem de besleyici bir çorba olarak öne çıkar.

AJIACO COLOMBIANO MALZEMELERİ

Malzemeler:

  • 1 kg tavuk göğsü veya but (tercihen kemikli)
  • 3 adet kırmızı patates
  • 3 adet sarı patates (mümkünse "Papa Criolla" çeşidi)
  • 3 adet beyaz patates
  • 2 adet mısır koçanı (her biri 3 parçaya bölünmüş)
  • 1 büyük soğan (ince doğranmış)
  • 3 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 2 dal taze soğan (ince doğranmış)
  • 1 demet taze kişniş (ince kıyılmış)
  • 1 demet guasca yaprağı (bulamazsanız fesleğen veya kekik kullanabilirsiniz)
  • 2 adet olgun avokado (servis için dilimlenmiş)
  • 1 su bardağı krema veya ekşi krema
  • Kapari (isteğe bağlı, servis için)
  • Tuz ve taze çekilmiş karabiber

Sıvılar:

  • 2 litre su
  • 2 adet tavuk bulyon

Yapılışı

  1. Büyük bir tencereye tavuk parçalarını yerleştirin.
  2. Üzerine doğranmış soğan, ezilmiş sarımsak ve taze soğanları ekleyin.
  3. 2 litre suyu ve isteğe bağlı olarak tavuk bulyonları ilave edin.
  4. Orta ateşte kaynamaya getirin, ardından kısık ateşte yaklaşık 30-40 dakika tavuğu pişirin.
  5. Tavuk yumuşadıktan sonra tencereden çıkarın, soğumaya bırakın ve didikleyin.
  6. Tavuğu çıkardığınız tencereye kırmızı, sarı ve beyaz patatesleri ekleyin.
  7. Mısır parçalarını da tencereye ilave edin.
  8. Tuz ve karabiberle tatlandırın.
  9. Orta ateşte patatesler yumuşayana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.
  10. Not: Sarı patatesler çorbanın kıvamını koyulaştırmaya yardımcı olacaktır.
  11. Guasca yapraklarını tencereye ekleyin.
  12. 10 dakika daha pişirin.
  13. Eğer guasca bulamazsanız, yerine fesleğen veya kekik kullanabilirsiniz.
  14. Didiklediğiniz tavuk etlerini çorbaya geri ekleyin.
  15. 5-10 dakika daha tüm malzemelerin birleşmesi için pişirin.
  16. Çorbayı kaselere paylaştırın.
  17. Her kaseye bir miktar dilimlenmiş avokado ekleyin.
  18. Üzerine bir kaşık krema veya ekşi krema koyun.
  19. İsteğe bağlı olarak kapari ile süsleyin.
  20. İnce kıyılmış taze kişniş serpiştirin.

Etiketler: #MasterChef #masterchef tarif #Kolombiya

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