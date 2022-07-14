Kolombiya'da suikast: Yerli halk lideri öldürüldü
Kolombiya'da yerli halk liderlerinden Jaime Losada, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti.
Kolombiya'da yerli halk liderlerinden Jaime Losada, Putumayo yönetim bölgesine bağlı Puerto Guzman kasabasında, kimliği belirlenemeyen kişilerin saldırısına uğradı.
Yetkililerin açıklamasına göre, Losada'nın cesedinin Sevilla Nehri kıyısında bulunduğu bildirildi.
Losada'nın uzun süreden bu yana silahlı çeteler tarafından tehdit edildiği bilgisi paylaşıldı.
101 TOPLUM LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ
Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsü'nün (Indepaz) verilerine göre, ülkede bu yıl 101 toplum lideri suikasta kurban gitti.
Ülkede Kasım 2016'da FARC ile devlet arasında imzalanan "Barış anlaşması"ndan bu yana yerli toplulukların haklarını savunan halk liderleriyle aktivistler, suikastların hedefi oluyor.
Başkent Bogota'da cinayet ve saldırıları protesto etmek amacıyla çeşitli kesimlerin katılımıyla 2019 Temmuz'da 110 şehirde gösteriler düzenlenmişti.
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