Kolombiyalı futbolcu Alexis Perez'den Anıtkabir'e anlamlı ziyaret

Süper Lig ekibi Giresunspor'un Kolombiyalı futbolcusu Alexis Perez, Anıtkabir'i ziyaret etti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten övgü ile bahseden Perez, "Bundan 100 yıl önce zamanın çok ötesinde öngörüler ve ilkeler ile ülkeye ışık olmuş büyük bir lider. Çok etkileyici bir deneyim oldu" ifadelerini kullandı.

AA
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 21:02
Kolombiyalı futbolcu Alexis Perez'den Anıtkabir'e anlamlı ziyaret
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunsporlu oyuncu Alexis Rafael Perez Fontanilla, ailesi ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, takıma verilen 6 günlük izin sürecinde Perez'in, eşi Leanne, çocukları Milano ve Rome ile Anıtkabir'i ziyaret ettiği belirtildi.

"BÜYÜK BİR LİDER"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Perez, ziyaretten çok etkilendiği ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk'ün kabri olan Anıtkabir'i ve müzeyi ailemle birlikte ziyaret ettim. Gerçekten etkileyici bir lider ve atmosfer. Özellikle askerlerin nöbet değişiminden çok fazla etkilendim, ciddiyetleri ve gösterdikleri saygı inanılmaz bir şeydi. Dakikalarca onları izledim. Bundan 100 yıl önce zamanın çok ötesinde öngörüler ve ilkeler ile ülkeye ışık olmuş büyük bir lider. Çok etkileyici bir deneyim oldu. Tekrar ziyaret edeceğim."


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