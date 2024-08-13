Kolombiya'da 66 asker daha serbest bırakıldı

Yayınlanma: 13.08.2024 - 10:45

Güncelleme: 13.08.2024 - 10:45

Kolombiya basınında çıkan habere göre, Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jose del Guaviare kentindeki kırsalda operasyon düzenleyen askerlerin silahlı kişilerce zorla alıkonulmasının ardından devreye STK ve Ombudsmanlık Ofisi girdi.

Ordunun operasyon sinyali vermesinin ardından taşra muhafızları, elinde tuttuğu 66 askeri daha STK ve Ombudsmanlık Ofisine teslim etti.

Basına göre, askerlerin alıkonulmasının arkasındaki gücün eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensupları olduğu düşünülüyor.

Ordudan yapılan açıklamada, toplamda 106 askerin alıkonulduğu, 40'nın 11 Ağustos'ta, geri kalan 66'sının ise bugün özgürlüğüne kavuştuğu bildirildi.

Ordudan 11 Ağustos'ta yapılan açıklamada ise askerlerin gasp olayları nedeniyle bölgede operasyon icra ettiği ancak etraflarının silahlı köylülerce sarıldığı bildirilmişti.