Kolombiya'dan flaş karar: ELN ile müzakereler yeniden başlıyor

Yayınlanma: 11.10.2024 - 11:59

Güncelleme: 11.10.2024 - 12:06

ELN'nin 17 Eylül'de bir askeri üsse düzenlediği saldırının ardından müzakere masasından çekilen Kolombiya hükümeti, örgütten gelen müzakere çağrısını memnuniyetle karşıladı.

Hükümetin barış delegasyonundan yapılan açıklamada, Kolombiya halkının barış talebine yanıt vermek amacıyla ELN'nin müzakereleri yeniden başlatma teklifinin kabul edildiği belirtildi. ELN tarafından yapılan açıklamada ise garantör ülkelerin de katılımıyla hükümet heyeti ile yeniden görüşmeye hazır oldukları ifade edildi.

ELN üyelerinin Arauca yönetim bölgesine bağlı Puerto Jordan köyünde bir askeri üsse düzenlediği saldırıda 3 asker hayatını kaybetmiş, 30 asker yaralanmıştı.

Bu saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümeti barış müzakerelerini askıya almıştı.

3 YIL SONRA MÜZAKERE MASASINA DÖNÜŞ

Venezuela'nın garantörlüğü ve ev sahipliğinde, başkent Karakas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'da askıya alınan barış görüşmelerini 22 Kasım 2022'de yeniden başlatmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da 2 Mayıs 2023'te başlayan 3. tur barış müzakereleri, "6 aylık geçici ateşkes anlaşması" imzalanarak sona ermiş ve anlaşma 3 Ağustos 2023'ten itibaren resmen başlamıştı.

Taraflar arasında 3 Ağustos'ta ikili ateşkesin sona ermesiyle karşılıklı saldırılar meydana gelmişti.

KOLOMBİYA ULUSAL KURTULUŞ ORDUSU (ELN)

ELN (Ejército de Liberación Nacional - Ulusal Kurtuluş Ordusu), 1964 yılında Kolombiya'da kurulan bir gerilla örgütüdür. ELN, başlangıçta Marksist-Leninist bir ideolojiye dayanan bir gerilla hareketi olarak ortaya çıkmıştır. Grup, başta toprak reformu, sosyal adalet ve Kolombiya’daki yoksul köylü sınıfının haklarını savunmak için silahlı mücadeleye başlamıştır.

2010'ların ortalarından itibaren ELN, Kolombiya hükümetiyle barış müzakerelerine dahil olmuştur. Ancak grup, Kolombiya hükümetinin tavizsiz tutumunu ve ELN üyelerinin güvenliğiyle ilgili sorunları öne sürerek barış görüşmelerinden zaman zaman çekilmiştir. Grup, sosyal ve ekonomik reformlar yapılmadan silah bırakmayı kabul etmemektedir.

ELN, Kolombiya'da uzun yıllar boyunca hükümet güçlerine karşı gerilla savaşları yürütmüş, petrol boru hatlarına saldırılar düzenlemiş ve zaman zaman insan kaçırma ve fidye talepleriyle gündeme gelmiştir. 1990'lı yıllardan itibaren uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı iddiaları da ortaya atılmıştır, ancak ELN genellikle kendisini bu tür faaliyetlerden uzak tutmaya çalıştığını öne sürmüştür.

Kolombiya'daki diğer önemli silahlı grup olan FARC'ın (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri) 2016'da Kolombiya hükümeti ile barış anlaşması yapmasından sonra, ELN silahlı mücadelesine devam eden en büyük örgütlerden biri olarak kalmıştır.

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