Kolombiya'dan Gazze'de çıkışı: Ateşkes süresiz uzatılsın
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'de İsrail ile Hamas'ın çatışmalara "insani ara" verme mutabakatının "süresiz" uzatılması çağrısında bulundu.
Sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulunan Petro, "İsrail hükümeti ile Hamas arasında ateşkes süresiz uzatılmalıdır. Egemen, özgür bir Filistin devleti anlamına gelen kesin barış anlaşmasının ilerletilmesi için süreç derhal başlatılmalıdır" ifadelerini kullandı.
Petro, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa da değinerek "Filistin'deki barış süreci Ukrayna'daki barış sürecini hızlandırabilir" değerlendirmesinde bulundu.
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.
Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlandı.
Katar, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.
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