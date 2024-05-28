Kolombiya'dan İsrail'e tepki: Katliam devam ediyor

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına gerçekleştirdiği saldırıya tepki gösterdi.

AA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 09:09
Kolombiya'dan İsrail'e tepki: Katliam devam ediyor
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail'in Refah'ta "katliam" yapmaya devam ettiğini belirtti.

Saldırı görüntülerini paylaşan Petro, "Katliam devam ediyor. Sözde güçlü demokratik ülkeler bu katliama karşı sesini çıkarmıyor. Böyle yaparak kendi halklarının kinini üzerlerine topluyorlar. Sadece Filistin halkının varlığını değil, demokrasinin ve insanlığın varlığını da tehlikeye atıyorlar. Sermaye ve banka sahipleri de sessiz çünkü katliamı destekleyenlerle aynı taraftalar" ifadelerini kullandı.

Petro, gün içinde Filistin'i destekleyen çok sayıda görüntü ve haberi kişisel hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiklerini duyurmuştu.


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