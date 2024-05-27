Başkandan İsrail'in Refah saldırılarına üç dilde tepki!

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, sosyal medya hesaplarından İsrail'in Refah'ta Filistinli sivillerin bulunduğu kampa yönelik düzenlediği hava saldırısına tepki gösterdi.

ANKA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 22:12
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Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, İsrail'in Refah'ta Filistinli sivillerin bulunduğu kampa yönelik düzenlediği hava saldırısına tepki gösterdi. 

Denizli, sosyal medya hesaplarından üç dilde yayınladığı video mesajında İsrail’in katliamlarının bir millete sistematik olarak zulüm eden anlayışın sonucu olduğunu vurguladı.

Denizli, İngilizce, Fransızca ve Türkçe yayınladığı video mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İsrail devletinin uyguladığı katliama, dünyanın her yerinden ses çıkaran tüm insanlarla, inançları, duruşları ve hayat tarzları ne olursa olsun dayanışma içerisindeyim. Yaşanan bu katliam, çirkin devlet politikalarının uygulandığı ve bir millete sistematik olarak zulüm eden bir anlayışın sonucudur. Bu bir din değil, insani ve vicdani meseledir. Tüm devletlerin, görüşleri her ne olursa olsun, bir araya gelip bu soykırıma dur demesi gerekiyor. Rafah On Fire.”


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