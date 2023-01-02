Kolombiya'dan 'topyekun barış' vurgusu: Silahlı gruplarla 6 aylık ateşkes sağlandı

02 Ocak 2023 Pazartesi, 09:17

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkeye "topyekun barış" geleceğini belirterek, "Bu cesur bir harekettir. İkili ateşkes, silahlı örgütlerin ve devletin buna saygı duymasını zorunlu kılar. Ulusal ve uluslararası bir teyit mekanizması olacak. Kolombiya'ya topyekun barış gelecek" ifadelerini kullandı.

Gustavo Petro, anlaşmanın 1 Ocak-30 Haziran tarihlerini kapsadığını dile getirerek, "Bu ateşkesin amacı, etnik-bölgesel, köylü toplulukları ve genel olarak insani durumları ön plana çıkarmak ve saldırgan eylemleri askıya almaktır" ifadesine yer verdi.

Petro, hükümet olarak ateşkesin süre ve şartlarını belirlemek amacıyla özel bir kararname hazırladığını kaydetti.

Müzakerelerin ilerlemesine bağlı olarak tarihin uzatılabileceğini hatırlatan Petro, sürecin ulusal ve uluslararası gözetiminin Birleşmiş Milletler Doğrulama Misyonu (BM), Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) ve Katolik Kilisesi tarafından yapılacağını söyledi.

Ateşkes yapılan silahlı örgütler içerisinde ELN'nin yanı sıra Marquetalia Merkez Komutanlığı, silah bırakmayan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri muhalifleri (FARC), Kolombiya Gaitanista Öz Savunma Kuvvetleri ve Sierra Nevada Öz Savunma Kuvvetleri yer alıyor.

Devlet ile FARC arasında yapılan barış anlaşmasına rağmen örgütle ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri, silahlı eylemlerine devam ediyor.