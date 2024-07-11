Kolombiyalı eski paramiliter lider Mancuso, hapishaneden çıktı

Yayınlanma: 11.07.2024 - 09:27

Güncelleme: 11.07.2024 - 09:28

Kolombiya basınında çıkan habere göre, başkent Bogota'nın güneyindeki La Picota Cezaevi'nde kalan paramiliter suç örgütü Kolombiya Birleşik Öz Savunma Kuvvetlerinin (AUC) eski liderlerinden Mancuso, özgürlüğüne kavuştu.

Mancuso, zırhlı araçlar ve yoğun güvenlik önlemleri altında cezaevinden çıkarıldı.

Ulusal Cezaevi ve Tutukevi Enstitüsü (Inpec) Müdürü Rolando Ramirez, yerel basına yaptığı açıklamada, "Bay Salvatore Mancuso serbest kalacak" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD, yüzlerce cinayete karışmış Kolombiyalı eski paramiliter lider Mancuso'yu 28 Şubat'ta ülkesine iade etmişti.

Salvatore Mancuso, ülkeye dönüşünde yaptığı açıklamada, "Mağdurlara, devlet kurumlarına ve genel olarak topluma hizmet etmeye geldim. Bir kez daha bunun bir parçası olmama izin verdiler" ifadesini kullanmıştı.

Uyuşturucu kaçakçılığından aldığı 12 yıllık hapis cezasını 2020'de tamamlayan Mancuso, gönderileceği ülkenin belirlenmesi için 3 yıl göçmen merkezinde tutulmuştu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkede yıllarca süren silahlı çatışmaları sonlandırmak için başlatılan "barış süreci" kapsamında, Mancuso'yu, Ağustos 2023'te "barış sorumlusu" olarak görevlendirmişti.

Mancuso, solcu gerillalara karşı toprak sahipleri ve çiftçiler tarafından kurulan paramiliter bir grup olan AUC tarafından işlenen 1500'den fazla yerinden edilmelerden ve cinayetten sorumlu tutuluyordu.

Paramiliter güçlerce öldürülen ve Venezuela sınırındaki toplu mezarlara gömülen yüzlerce kişinin akıbetinin, Mancuso tarafından bilindiği medyaya yansımıştı.