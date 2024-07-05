Kolombiya'da patlayıcı infilak etti: 6 asker öldü
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, uzaktan kumandalı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 6 asker yaşamını yitirdi, 4 asker yaralandı.
Antioquia yönetim bölgesine bağlı Coposa köyü kırsalında operasyon yürüten askerlere uzaktan kumandalı patlayıcıyla saldırı düzenlendi.
Patlamada 6 asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı.
Yaralı askerler helikopterle hastaneye kaldırıldı. Bölgede geniş çaplı operasyonlar devam ediyor.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X hesabındaki paylaşımında, askerlerin ölümünden büyük üzüntü duyduklarını belirterek ailelere başsağlığı dileğinde bulundu.
Ordunun bir süredir silahlı örgütlere yönelik operasyonlar düzenlediği basına yansımıştı.
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