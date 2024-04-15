Kolombiyalı gazeteciye suikast: Markette öldürüldü

Kolombiya'nın Kuzey Santander yönetim bölgesinde silahlı saldırıya uğrayan bir gazeteci yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 08:46
Kolombiyalı gazeteciye suikast: Markette öldürüldü
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Gazeteci Jaime Vasques, Cucuta kentindeki bir markette alışveriş yaparken silahlı saldırıya uğradı.

Yetkililer, vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Vasques'in hastanede yaşam mücadelesini kaybettiğini belirtti.

Silahlı saldırıda vatandaşlardan birinin de yaralandığı kaydedildi.

Güvenlik güçleri saldırının sorumlularını bulmak için çalışma başlatırken, Kuzey Santander Valiliği ise zanlının yerinin tespitine yardımcı olacak kişilere 13 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Vasques'in ölümünden üzüntü duyduklarını belirterek, "Savcılıktan kapsamlı bir soruşturma yapılmasını istiyoruz. Onun tek suçu yolsuzluk iddialarını ihbar etmekti" dedi.


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