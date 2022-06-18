Komisyon toplanacak: Normalleşmede öncelik ekonomi

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın davetiyle ülkeyi ziyaret eden bir grup Türk gazeteci, Tel Aviv’de bulunan İsrail İhracat Enstitüsü’nde İsrail-Türkiye İş Konseyi üyeleriyle bir araya geldi.

Hüseyin Hayatsever
18 Haziran 2022 Cumartesi, 04:00
Komisyon toplanacak: Normalleşmede öncelik ekonomi
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İsrail Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Müsteşarı Ohad Kohen, Türkiye-İsrail Karma Ekonomi Komisyonu’nun 5. toplantısının bu sonbaharda yapılmasının planlandığını bildirdi.

Toplantının, 2009’dan bu yana yapılamayışının iki ülke ekonomik ilişkilerine etkisi hakkında değerlendirmelerde bulunan Kohen, “Türkiye ve İsrail hükümetleri, 13 yıl boyunca ekonomik ilişkileri geliştirebilecek hiçbir adım atamadı. Eğer bu toplantılar yapılabilmiş olsaydı bu konuda kolaylaştırıcı birtakım adımlar atabilir ve ticaret hacminin daha da artmasına yardımcı olabilirdik” dedi. 


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