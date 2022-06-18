Komisyon toplanacak: Normalleşmede öncelik ekonomi

18 Haziran 2022 Cumartesi, 04:00

İsrail Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Müsteşarı Ohad Kohen, Türkiye-İsrail Karma Ekonomi Komisyonu’nun 5. toplantısının bu sonbaharda yapılmasının planlandığını bildirdi.

Toplantının, 2009’dan bu yana yapılamayışının iki ülke ekonomik ilişkilerine etkisi hakkında değerlendirmelerde bulunan Kohen, “Türkiye ve İsrail hükümetleri, 13 yıl boyunca ekonomik ilişkileri geliştirebilecek hiçbir adım atamadı. Eğer bu toplantılar yapılabilmiş olsaydı bu konuda kolaylaştırıcı birtakım adımlar atabilir ve ticaret hacminin daha da artmasına yardımcı olabilirdik” dedi.