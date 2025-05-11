Komplo teorisi fotoğraflarla çöktü: “Kokain” değil, mendil çıktı

Yayınlanma: 11.05.2025 - 17:52

Güncelleme: 11.05.2025 - 17:53

9 Mayıs Cuma günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna’ya destek amacıyla Kyiv’e doğru yola çıktı.

Üç lider, gizli tutulan bu diplomatik ziyarette gece treninde bir araya geldi. Yolculuk boyunca görüşmeler yapan liderler, daha sonra kameralar karşısında samimi pozlar verdi.

Ancak bu görüntüler sosyal medyada bambaşka bir anlatının parçası haline geldi. Kalitesi düşürülmüş fotoğraflar üzerinden komplo teorileri üretildi.

??DEVELOPING: Macron, Starmer, and Merz caught on video on their return from Kiev. A bag of white powder on the table. Macron quickly pockets it, Merz hides the spoon. No explanation given. Zelensky, known cocaine enthusiast, had just hosted them. Connect the dots. pic.twitter.com/aROGuf06Nm — Dr. Simon Goddek (@goddeketal) May 11, 2025

“TRENDE KOKAİN KULLANDILAR” İDDİASI

Sosyal medyada bazı hesaplar, gece trenindeki görüşmeden bazı görüntüler paylaşarak üç liderin “birlikte kokain kullandığı” yönünde iddialar ortaya attı. Paylaşımlarda, Macron’un masada duran beyaz bir paketi gizlice sakladığı, Merz’in ise “paylaşmak üzere bir pipet taşıdığı” öne sürüldü.

Bazı kullanıcılar, “Üçüncü Dünya Savaşı’nı kokain mi başlatacak?” gibi ironik yorumlarda bulundu.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Söz konusu iddiaların kısa sürede yayılması üzerine profesyonel ajanslar tarafından çekilen yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar incelendi.

AFP ve AP gibi haber ajanslarının görüntülerine göre, “kokain paketi” olarak gösterilen beyaz nesne, aslında masaya daha önce bırakılmış buruşuk bir kağıt mendildi. Merz’in elinde olduğu iddia edilen pipetin ise bir karıştırıcı ya da kürdan olduğu görüldü.

Görüntüler, Starmer kameraların bulunduğu bölüme gelmeden önce mendilin masada yer aldığını, Macron’un bu nesneyi sadece kameraların kadrajına girmesin diye uzaklaştırdığını ortaya koyuyor.