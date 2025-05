Komplo teorisi fotoğraflarla çöktü: “Kokain” değil, mendil çıktı

9 Mayıs Cuma günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna’ya destek amacıyla Kyiv’e doğru yola çıktı.

Üç lider, gizli tutulan bu diplomatik ziyarette gece treninde bir araya geldi. Yolculuk boyunca görüşmeler yapan liderler, daha sonra kameralar karşısında samimi pozlar verdi.

Ancak bu görüntüler sosyal medyada bambaşka bir anlatının parçası haline geldi. Kalitesi düşürülmüş fotoğraflar üzerinden komplo teorileri üretildi.

??DEVELOPING: Macron, Starmer, and Merz caught on video on their return from Kiev. A bag of white powder on the table. Macron quickly pockets it, Merz hides the spoon. No explanation given. Zelensky, known cocaine enthusiast, had just hosted them. Connect the dots. pic.twitter.com/aROGuf06Nm