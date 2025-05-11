Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı açıklamasına göre, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yolunda gelinen nokta öne çıktı.

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
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DHA
Yayınlanma: 11.05.2025 - 13:34

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmeye dair yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi yolunda tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığını, bu fırsatı değerlendirmek gerektiğini, Türkiye’nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Ukrayna ile Rusya arasındaki kalıcı barış müzakerelerine başlanması ve Ukrayna’nın yeniden ayağa kaldırılması süreçlerinin hassasiyetle yürütülmesinde iş birliğini sürdürmenin önemli olduğunu belirtti" ifadeleri kullanıldı.


Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #Emmanuel Macron #telefon

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